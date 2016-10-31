حيدر العبادي : القوات العراقية قاب قوسين أو أدني من الموصل

أعلن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن القوات العراقية باتت قاب قوسين أو أدنى من مدينة الموصل مركز محافظة نينوي ، مؤكدًا أن القوات ستقطع رأس تنظيم”داعش” الإرهابي وتنهي وجود التنظيم في العراق.

وأضاف سنحيط بداعش من كل مكان وإما الاستسلام أو القتل، نعمل حاليًا على تصفية جيوب داعش التى لن تصمد طويلًا وسنحمي المدينيين ونحافظ عليهم ، وليس للدواعش مكان في العراق.

ونوه العبادي- عقب وصوله ناحية “الشورة” المحررة جنوب الموصل مساء اليوم الاثنين لتفقد القطاعات العسكرية فيها يرافقه رئيس الأركان العراقي الفريق أول عثمان الغانمي- إلى أن القوات المسلحة الاتحادية تقاتل للمرة الأولي جنب إلى جنب مع قوات”البيشمركة” الكردية الوطن.

وتابع أن مسؤوليتنا جميعًا نبذ الخلافات السياسية جانبًا وعدم ترديد شائعات يبثها العدو لاضعاف العراق، مؤكدًا أن العراق سيعود دولة قادرة وقوية في المنطقة وسيحقق الانتصار على داعش، قلنا قبل عام أن الموصل ستحرر 2016 ووفينا بوعدنا.

وأشار الى أنه عقب تحقيق الانتصار على داعش ستبدأ جهود البناء واعادة الإعمار الذي يشارك به الجانبان المدني والعسكري، لافتا إلى أن حماية المدنيين هدف القوات التى تشارك في عملية تحرير الموصل وان “الحشد الشعبي” قوة وطنية وجزء من القوات المسلحة العراقية ولها مهام قتالية في إطارها.

أ ش أ