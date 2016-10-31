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الرئيس اللبناني يطلب من الحكومة الاستمرار بتصريف الأعمال حتى تشكيل أخرى

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الرئيس اللبناني يطلب من الحكومة الاستمرار بتصريف الأعمال حتى تشكيل أخرى الرئيس اللبناني يطلب من الحكومة الاستمرار بتصريف الأعمال حتى تشكيل أخرى

رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون (أرشيف)

طلب رئيس الجمهورية اللبنانية المنتخب العماد ميشال عون اليوم الاثنين، من اللبنانية الحالية الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية جاء ذلك في بيان صادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية، بعد ظهر اليوم الاثنين.

ومن المتوقع أن تنطلق المشاورات النيابية لتكليف رئيس للحكومة يوم الأربعاء المقبل، بعد أن باتت الحكومة الحالية بحكم المستقيلة بعد انتخاب رئيس للجمهورية.

ويتوقع أن يتم تكليف النائب سعد الحريري زعيم “تيار المستقبل” بتأليف الحكومة الجديدة.

وكان رئيس الجمهورية المنتخب العماد ميشال عون قد تسلّم سلطاته الدستورية بعد ظهر اليوم، بعدما انتخبه مجلس النواب اللبناني رئيساً للبلاد لمدة ست سنوات، بأكثرية 83 صوتًا من أصل 128.

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