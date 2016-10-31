حبس عاطلين ٤ أيام لاتهامهما باغتصاب ممثلة مغمورة تحت تهديد السلاح

قررت نيابة بولاق الدكرور، حبس عاطلين يتاجران بالمواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بخطف ممثلة مغمورة واغتصابها تحت تهديد السلاح.

وكشفت التحقيقات برئاسة المستشار يحيى قدرى، مدير النيابة، عن أن ممثلة مغمورة تدعى "ريهام" تعرضت للاغتصاب على يد عاطلين يعملان فى ترويج المواد المخدرة، تحت تهديد السلاح، بعدما حاولت شراء المواد المخدرة منهما.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قاما باصطحابها تحت تهديد السلاح إلى شقة أحدهما باستخدام سيارتها وتناوبا اغتصابها ليلة كاملة، إلا أنها تمكنت من مغافلة المتهمين والهرب منهما، وعلى الفور توجهت لقسم شرطة بولاق الدكتور لتحرير محضر بالواقعة، وأقر المتهمان فى التحقيقات بالتهم المنسوبة إليهما.

كانت النيابة قد أمرت بعرض المجنى عليها على الطب الشرعى، لتوقيع الكشف الطبى عليها وكتابة تقرير وافٍ عن الإصابات التى ألمت بها، وتعرضها للاغتصاب من عدمه.