العثور على عاملين مختنقين بأول أكسيد الكربون داخل مسكنهما بالقنطرة شرق

عثر أحد العاملين على جثتى شخصين متوفين داخل غرفتهما بمسكنهما بها نتيجة اختناقهم بعادم أول أكسيد الكربون بقرية الأبطال فى القنطرة شرق بالإسماعيلية.

تلقى اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد هشام طايل مأمور قسم شرطة القنطرة شرق، بعثور أحد المزارعين على جثتين لعاملين متوفين داخل غرفتهما فى قرية الأبطال دائرة القسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، ودلت تحريات الرائد أحمد عبدالعزيز، رئيس مباحث القنطرة شرق، ومعاونه النقيب محمد الطحاوى معاون المباحث، إلى أنه أثناء قيام كل من "محمد أحمد محمد أحمد" مواليد73 عامل معمارى مقيم المنصورة دقهلية و"يحى احمد محمد" مواليد 75 نجار مسلح مقيم المنتزة الاسكندرية بالنوم داخل غرفة فى قرية الابطال قاموا بتشغيل مولد الكهرباء وتوفوا بسبب استنشاقهما عادم المولد أول أكسيد الكربون.

تم نقل الجثتين إلى مستشفى القنطرة شرق المركزى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى انتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليهما، ثم قررت التصريح بدفن الجثتين وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.