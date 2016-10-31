إمبولي يوقف زحف “ذئاب” روما

أهدر روما فرصة للضغط على يوفنتوس المتصدر بتعادله بدون أهداف مع مضيفه إمبولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الأحد.

وسجل إمبولي هدفين فقط في 11 مباراة بالدوري فقط، لكنه دافع بضراوة ليحبط روما الذي كان يطمح للفوز الخامس على التوالي في المسابقة.

واكتفى روما برفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف يوفنتوس حامل اللقب الذي هزم نابولي 2-1 السبت.

وسجل جياكومو بونافنتورا هدفا من ركلة حرة ليفوز ميلان بهدف نظيف على بيسكارا ويتقدم للمركز الثالث خلف روما بنقطة واحدة.

وتعرض بونافنتورا لعرقلة على حدود منطقة الجزاء ليسدد بنفسه ركلة حرة أرضية مرت إلى الشباك في الدقيقة 49.

وأنقذ جيانلويغي دوناروما حارس ميلان فرصتين ليحرم ليديان ميموشاي من التسجيل.

وسدد كارلوس باكا مهاجم ميلان في إطار المرمى في الشوط الثاني.

وتقدم لاتسيو إلى المركز الرابع بعدما سجل سيناد لوليتش وتشيرو إيموبيلي هدفين في ست دقائق ليتغلب 2-1 على ساسولو.

ولدى لاتسيو 21 نقطة ويتقدم بنقطة واحدة على نابولي الذي تراجع إلى المركز الخامس.

وفاز كروتوني لأول مرة هذا الموسم 2-0 على كييفو فيرونا.