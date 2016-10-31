نصف الروس يخشون نشوب حرب عالمية ثالثة

أفاد مركز الاستطلاع الروسي “ليفادا” أن نحو نصف الروس (48%) يخشون أن يؤدي تدهور العلاقات بين روسيا والغرب إلى حرب عالمية ثالثة، بينما نسبة 42% لا تخاف من ذلك.

ويرى 35% من المشاركين في الاستطلاع، أن روسيا والغرب قد تتوصلان إلى اتفاق بشأن تسوية الوضع في سورية، بينما يعتقد 39% من المشاركين أن ذلك لن يحدث.

بينما لاحظ 21% من الروس، أن القصف الروسي على مواقع المسلحين في سورية ساعد على تحسين نظرة العالم إلى روسيا.

وقال 26% إن القصف الروسي لم يؤثر على موقع روسيا في العالم.

ويرى 32% من المواطنين العكس، أن نظرة العالم إلى روسيا تدهورت.

ووفقا لنتائج الاستطلاع فإن 18% من الروس يتابعون الوضع في سورية، بينما يعلم 64% منهم القليل عن الأوضاع في المنطقة.

ولا يعرف 17% من الروس ما يجري هناك.