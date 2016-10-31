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أسعار النفط تهبط وسط خطوات غير ملموسة بشأن الإنتاج

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أسعار النفط تهبط وسط خطوات غير ملموسة بشأن الإنتاج أسعار النفط تهبط وسط خطوات غير ملموسة بشأن الإنتاج

واصلت النفط هبوطها، الاثنين، بعد عدم إعلان منتجي النفط من خارج أوبك التزاما محددا بالانضمام إلى أوبك في الحد من مستويات إنتاج النفط لرفع الأسعار، مشيرين إلى أنهم يريدون أن تحل أوبك خلافاتها أولا.

والتقى مسؤولون وخبراء من دول أوبك ودول من خارج أوبك، من بينها أذربيجان والبرازيل وكازاخستان والمكسيك وسلطنة عمان وروسيا، للتشاور في العاصمة النمساوية فيينا السبت.

ولم يتفقوا إلا على الاجتماع مرة أخرى في نوفمبر قبل اجتماع عادي مقرر لأوبك في 30 نوفمبر، وذلك حسبما قالوا في بيان .

وهبط سعر خام برنت تسليم ديسمبر 29 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 49.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:29 بتوقيت غرينتش بعد هبوطه 76 سنتا عند الإغلاق الجمعة.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الأميركي الوسيط 23 سنتا أو 0.5 في المئة إلى 48.47 دولار للبرميل، بعد هبوطه 1.02 دولار عند الإغلاق الجمعة.

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