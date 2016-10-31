المباحث الجنائية تكثف جهودها لكشف لغز العثور علي جثة فتاة ببني سويف‎

تكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف، جهودها لكشف لغز العثور علي جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها، مقتولة بعدة طعنات وملقاة داخل أرض زراعية بجوار المساكن، بقرية أبو سليم التابعة لمركز بني سويف.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء محمد الخليصي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من رئيس مباحث مركز بني سويف، يفيد بتلقة بلاغًا من أهالي قرية أبو سليم دائرة المركز بالعثور علي جثة لفتاة عشرينية، مقتولة وملقاة بأرض زراعية بجوار المساكن دائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت قوة من إدارة البحث الجنائي، قادها اللواء خلف حسين مدير الإدارة لمكان الواقعة، وتبين من التحريات الأولية، أن الجثة لفتاة تدعي ” فيبينا.أ.م”، ومبلغ باختفاءها منذ يومين عقب خروجها من المنزل.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي بني سويف العام، وتحرر مضر بالواقعة، وإخطرت النيابة العامة والتي قررت تشريح الجثة وتحريات المباحث حول الواقعة.