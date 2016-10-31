محكمة باكستانية تنقذ مريضا عقليا من الإعدام

أوقفت المحكمة العليا الباكستانية، الاثنين، حكم إعدام مدان بالقتل بعدما تبين أنه مصاب بمرض نفسي.

وذكرت المحكمة أن إمداد علي ( 50 عاما) مصاب بمرض جنون العظمة، مشيرة إلى أنها ستراجع حكما سابقا اعتبر أن حالته ليست خللا عقليا دائما، الأمر الذي لا يعفيه من المسؤولية، وفق وكالة “رويترز”.

وكان من المقرر أن ينفذ فيه حكم الإعدام الأربعاء وفقا لأوامر تنفيذ الأحكام الصادرة الأسبوع الماضي.

ونددت جمعيات حقوقية التنفيذ المحتمل لحكم الإعدام بعلي، الذي شهد أطباء حكوميون في عام2012 بأنه مصاب بالفصام بعد إدانته بقتل رجل دين عام 2001.

وكانت المحكمة العليا وافقت في الـ21 من أكتوبر على مراجعة قرار محكمة النقض بأن مرض الفصام ليس ضمن الأمراض المدرجة في تعريف القانون الباكستاني للاختلالات العقلية.