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الخارجية الروسية تدين الهجوم الكيميائي على مدينة حلب الغربية

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الخارجية الروسية تدين الهجوم الكيميائي على مدينة حلب الغربية الخارجية الروسية تدين الهجوم الكيميائي على مدينة حلب الغربية

المتحدثة باسم الخارجية – ماريا زاخاروفا _ أرشيفية

أدانت وزارة الخارجية الروسية بأشد العبارات هجوم شنه إرهابيون، أمس الأحد، على مناطق بحلب الغربية، ما أدى إلى إصابة 35 شخصا على الأقل بالاختناق.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الفضائية، اليوم الإثنين، عن الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا – في بيان – قولها إن هذا الهجوم الذي استهدف حي الحمدانية وضاحية الأسد السكنية، لم يكن أول عملية تستخدم خلالها الإرهابيون مواد سامة ضد المدنيين.

وطالبت زاخاروفا من يقولون إن لديهم تأثيرا على فصائل المعارضة السورية المسلحة، بالوفاء بالالتزامات التي أخذوها على عاتقهم بإجراء فصل فعلي بين “المعتدلين” من جهة، وإرهابيي “داعش” و”النصرة” والتنظيمات المماثلة من جهة أخرى.

أ ش أ

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