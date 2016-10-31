رسميًا .. فرنسا تعلن انتهاء مهمة «سانجاريس» بأفريقيا الوسطى

أعلن وزير الدفاع الفرنسي جون ايف لودريان، اليوم الاثنين، انتهاء العملية العسكرية الفرنسية “سانجاريس” فى جمهورية أفريقيا الوسطى.

وقال لودريان في تصريح خلال احتفالية إغلاق معسكر بمدينة بانجي عاصمة أفريقيا الوسطى “لقد تم طوي صفحة سانجاريس بأفريقيا الوسطى .. سانجاريس نفذت مهمتها”.

وكان وزير الدفاع الفرنسي قد وصل مساء الأحد، إلى بانجي لإعلان انتهاء عملية “سانجاريس” التي أطلقتها فرنسا قبل عامين لإعادة الأمن إلى أفريقيا الوسطى.

يشار إلى أن مهمة “سانجاريس” تصدت للمجازر فى جمهورية أفريقيا الوسطى بدون أن تتمكن من القضاء على العصابات المسلحة التى تخيف السكان.

ومن المقرر أن تبقى باريس على حوالي 350 عسكريًا فرنسيًا مزودين بطائرات مراقبة من دون طيار فى هذا البلد، بينهم حوالي 100 فى إطار قوة الأمم المتحدة.

أ ش أ