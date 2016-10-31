الصين: 140 مليار دولار لنقل الفقراء إلى مناطق أفضل

أعلنت الصين أنها ستستثمر 946.3 مليار يوان (140 مليار دولار) بحلول عام 2020، في خطة لنقل مواطنين فقراء من مناطق داخلية نائية إلى أخرى أكثر تقدما.

وكان مجلس الدولة الصيني قال في مايو، إن النقل الجماعي للفقراء يأتي ضمن استراتيجية لانتشال 10 ملايين شخص من الفقر بحلول عام 2020، موضحا أن 2 مليون شخص سيتم نقلهم هذا العام.

وذكرت وثيقة للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، أن معظم الأموال ستنفق على تشييد المنازل ومرافق الدعم والبنية الأساسية العامة، فيما سيخصص باقي المبلغ لاستصلاح الأراضي، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وسيتولى بنك التنمية الصيني، وبنك التنمية الزراعية الصيني، تمويل هذا الاستثمار، إذ سيقدمان قروضا طويلة الأجل بقيمة 341.3 مليار يوان، وسندات بقيمة 50 مليار يوان، إلى جانب الحكومات المحلية التي ستدفع 285.8 مليار يوان.

كما ستجمع الحكومات المحلية ما يصل إلى 100 مليار يوان من خلال سندات، فيما ستشارك الحكومة المركزية في بكين بنحو 80 مليار يوان. ومن المتوقع أن يساهم القرويون الذين سوف يتم نقلهم بمبلغ 21.5 مليار يوان.