أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الصين: 140 مليار دولار لنقل الفقراء إلى مناطق أفضل

Google+ Print
الصين: 140 مليار دولار لنقل الفقراء إلى مناطق أفضل الصين: 140 مليار دولار لنقل الفقراء إلى مناطق أفضل

أعلنت الصين أنها ستستثمر 946.3 مليار يوان (140 مليار دولار) بحلول عام 2020، في خطة لنقل مواطنين فقراء من مناطق داخلية نائية إلى أخرى أكثر تقدما.

وكان مجلس الدولة الصيني قال في مايو، إن النقل الجماعي للفقراء يأتي ضمن استراتيجية لانتشال 10 ملايين شخص من الفقر بحلول عام 2020، موضحا أن 2 مليون شخص سيتم نقلهم هذا العام.

وذكرت وثيقة للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، أن معظم الأموال ستنفق على تشييد المنازل ومرافق الدعم والبنية الأساسية العامة، فيما سيخصص باقي المبلغ لاستصلاح الأراضي، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وسيتولى بنك التنمية الصيني، وبنك التنمية الزراعية الصيني، تمويل هذا الاستثمار، إذ سيقدمان قروضا طويلة الأجل بقيمة 341.3 مليار يوان، وسندات بقيمة 50 مليار يوان، إلى جانب الحكومات المحلية التي ستدفع 285.8 مليار يوان.

كما ستجمع الحكومات المحلية ما يصل إلى 100 مليار يوان من خلال سندات، فيما ستشارك المركزية في بكين بنحو 80 مليار يوان. ومن المتوقع أن يساهم القرويون الذين سوف يتم نقلهم بمبلغ 21.5 مليار يوان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل