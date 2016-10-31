تجديد ريال مدريد لبيل.. وما خفي كان أعظم

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن تمديد تعاقد ريال مدريد مع جناحه غاريث بيل سيجعله اللاعب الأعلى راتبا في العالم متفوقا حتى على زميله ونجم الفريق كريستيانو رونالدو، رغم عدم إعلان الملكي عن قيمة العقد رسميا.

وأكدت صحيفة الغارديان أن بيل سيتقاضى راتبا ومكافآت تقدر نحو 150 مليون جنيه إسترليني (166 مليون يورو) في السنوات الـ 6 المقبلة وحتى يونيو في عام 2022.

وبحسب نفس الصحيفة فإن بيل (27 سنة) سيحصل على 388 ألف يورو أسبوعيا -بعد خصم الضرائب- ليتفوق بذلك على رونالدو الذي يُعتقد أنه يتقاضى 320 يورو في الأسبوع.

وبخلاف الراتب الضخم الذي سيتقاضاه الويلزي، فإن الصحيفة أوضحت أن العقد يتضمن شرطا جزائيا تقدر قيمته بمليار يورو ، ما يجعله أحد أضخم العقود في تاريخ الرياضة بشكل عام.

وكانت مفاوضات التجديد بين النادي واللاعب قد جرت خلال الأسابيع الماضية، قبل أن يعلن ريال مدريد الأحد رسميا التجديد مع اللاعب.

وبذلك ينضم بيل إلى زملائه في الفريق مودريتش وكروس ولوكاس فازكيز، الذي جددوا تعاقداتهم مع النادي الملكي في الأسابيع الماضية.

ويسعى الريال حاليا لضمان بقاء نجومه وسط صراعه القضائي مع الفيفا الذي فرض عليه عقوبة المنع من التعاقد مع لاعبين جدد حتى يناير 2018، نظرا لما يعتقد أنها مخالفات في تسجيل اللاعبين الصغار، وهو القرار الذي استأنفت ضده إدارة الملكي أمام محكمة التحكيم الرياضي في انتظار القرار النهائي.