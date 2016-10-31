بالصور..أبو الغيط يفتتح الدورة الخامسة من مونديال القاهرة للأعمال الفنية

افتتح أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم، الدورة الخامسة من مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام بالقاعة الكبرى بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، والدكتور إبراهيم أبو ذكري رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، ورئيس المونديال، والإعلامية فاطمة بن حوحو رئيس للجان تحكيم المونديال، والمستشار فوزي الغويل مدير الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، والعديد من الفنانين العرب منهم، سمية الخشاب، وسوزان نجم الدين، وسامح يسري، والمخرج أحمد صقر، وسناء يوسف، وإيناس عز الدين، وعفاف شعيب، وأحمد عبد الوارث، وداوود حسين، ومحسن محي الدين، وياسر فرج، وشريف خيرالله، وغيرهم من رؤساء اتحادات المنتجين في كل الدول العربية.

وعبر الأمين العام، عن مدى دعمه للمنظمات المجتمع المدني واتحاد المنتجين العرب، والذي يمثل رأس الحربة في إنتاج محتوى درامي وإعلامي جيد للمشاهد العربي، في الفترة المقبلة واشادته بشعار الدورة هذا العام، وهو “رؤية عربية واحدة .. نحو إعلام وفن عربي موحد “، و في نهاية الحفل قام دكتور إبراهيم أبو ذكري بتكريم الجامعة العربية، ممثلة في شخص المستشار فوزي الغويل، ثم تم تكريم مجموعة من الإعلاميين والفنانين الذين يمثلون الوطن العربي في كافة أنواع الإبداع وهم: اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية المصري، لتقديمه إسهامات عدة لظهور الدورة الخامسة للنور هذا العام، وتسلمها عنه اللواء ياسين صيام، والنائب أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس “مؤسسة الشارقة للإعلام”، أبرز شخصية إعلامية لعام 2016، والشيخ فهد المبارك الصباح وكيل الإذاعة في وزارة الإعلام في دولة الكويت، ونزار أوجي رئيس مجلس إدارة الشبكة العربية للأخبار بقناة anb الفضائية، والشيخ علي حسن ناقور مالك لمجموعة شركات الناقور للاستثمار، ومحمد الحاج رئيس مجلس إدارة جلف سات، والفنان الكببر يوسف شعبان، والمخرج الكبير محمد عبد العزيز، والمايسترو الكبير سليم سحاب، والسيد عبد الرحيم سليمان مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية.

والجدير بالذكر، أن أولى فاعليات المونديال قد انطلقت أمس بمنتدى القاهرة للإعلام والاستثمار وتم تكريم مجموعة من الإعلاميين، وهم، الاستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين الأسبق، والخبير الاستراتيجي، ورئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والإذاعي الكبير الأستاذ حمدي الكنيسي رئيس نقابة الإعلاميين “تحت التأسيس”، و رئيس الإذاعة الأسبق، والصحفي الكبير الاستاذ عبد الله السناوي كاتب صحفي، و رئيس تحرير جريدة العربي سابقًا، وعضو مجلس أمناء المؤسسة المصرية لحماية الدستور، والاستاذ محمد العواش رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية وتسلمها عنه رئيس بعثة الكويت في المونديال، والاستاذ عبد الرحيم سليمان المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية، وهويدا مصطفى عميدة المعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق، واللواء فؤاد علام الخبير الأمني وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، والإعلامية لينا الغضبان رئيسة إعلاميات مصر، وقد أدار الجلسة الإعلامي الأستاذ محمود الورواري المذيع بقناة العربية، وقدمتها الإعلامية نهال علام.