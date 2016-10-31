مدير برنامج روماتيزم القلب: نسعى لمصر خالية من المرض بحلول 2020

أكد الدكتور علاء الغمراوى مدير البرنامج القومى لروماتيزم القلب بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم تدشين الحملة القومية لروماتيزم القلب بالمدارس بمحافظة الغربية اليوم الاثنين بحضور اللواء احمد صقر محافظ الغربية والدكتور مجدى الحفناوى نقيب الأطباء والدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية.

وأشار إلى أنه تم اختيار المدارس بمركزى المحلة وطنطا بمراحل التعليم المختلفة كبداية للحملة، للاكتشاف المبكر لروماتيزم القلب، وذلك ضمن منظومة البرنامج القومى لروماتيزم القلب تحت رعاية الدكتور احمد عماد وزير الصحة.

وأضاف أن هناك مركزين لروماتيزم القلب بمستشفى المنشاوى بطنطا والإدارة الصحية بالمحلة أول، موجها رسالة للأهالى فى نطاق المحافظة أنه حال ظهور أعراض ضيق التنفس وزيادة فى ضربات القلب على أبنائهم بأن يتوجهوا بأفور لمراكز روماتيزم القلب لعمل الموجات الصوتية للقلب بالمجان والمتابعة الدورية للمصابين والحالات الإيجابية.

وأكد أن وزارة الصحة تسعى جاهدة للحد من حدوث مضاعفات المرض، وأن الهدف الأساسى هو الوقاية من المرض ومتابعة الحالات المرضية لتصبح مصر بوجه عام ومحافظة الغربية بصفة خاصة خالية من روماتيزم القلب بحلول عام 2020.