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حبس مسجلين سرقات 4 أيام ضبط بحوزتهما 3 قطع سلاح وذخيرة فى قنا

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حبس مسجلين سرقات 4 أيام ضبط بحوزتهما 3 قطع سلاح وذخيرة فى قنا حبس مسجلين سرقات 4 أيام ضبط بحوزتهما 3 قطع سلاح وذخيرة فى قنا

>قنا - هند المغربي

قررت نيابة مركز أبوتشت حبس مسجلين خطر سرقات بتهمة حيازة 3 قطع سلاح وذخيرة بدون ترخيص 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يراعى لهما التجديد فى الميعاد القانونى.

كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوتشت، برئاسة العقيد أحمد فجر، رئيس فرع البحث الجنائى، وإشراف اللواء أيمن فتحى مدير المباحث الجنائية القت القبض على اثنين مسجلين خطر "سرقات"، بعد العثور بحوزتهما على 3 قطع أسلحة نارية، وطلقات.

حيث ضبطت قوة أمنية برئاسة الملازم أول، عبد الرحمن موسى، معاون وحدة فرع البحث الجنائى بأبوتشت، كل من محمود.ك.س ( 20 عامًا)، وسلطان.ح.س ( ( 18 عامًا)، مسجلين خطر " سرقات"، أثناء استقلالهما دراجة بخارية، بمزلقان أبوشوشة، بحوزتهما فرد روسى وفردين خرطوش و3 طلقات.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر رقم 5461 لسنة 2016، إدارى مركز شرطة أبوتشت، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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