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بالصور.. مطار شرم الشيخ يستقبل 141سائحا ألمانيا بالزهور

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بالصور.. مطار شرم الشيخ يستقبل 141سائحا ألمانيا بالزهور بالصور.. مطار شرم الشيخ يستقبل 141سائحا ألمانيا بالزهور

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم الاثنين، رحلة شركة «جرمنيا إير لين» الألمانية وعلى متنها 141 سائحًا ألمانيًا، كان فى استقبالهم اللواء عماد البلاسى مدير مطار شرم الشيخ الدولى وإسلام نبيل رئيس مكتب هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ ومجدى نائبا عن رئيس مدينة شرم الشيخ

 عقب هبوط الطائرة قامت سيارات المطار بعرض المياه، وتم توزيع الورود والنشرات السياحية التعريفية على السائحين والترحيب بهم ضمانًا لرسم انطباع جيد لدى الزائرين فى سبيل الترويج للسياحة المصرى طبقًا لما يخطط له مسئولو محافظة جنوب سيناء.

 

 

 

 

 

 

 


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