رئيس مجلس السياحة العالمى: أزور شرم الشيخ للضغط على بريطانيا لرفع حظر السفر

أعلن ديفيد سكوسيل رئيس مجلس السياحة والسفر العالمى، ورئيس أكبر تجمع لشركات السياحة والطيران الأجنبى، عن زيارته لمدينة شرم الشيخ عقب انتهاء فعاليات جلسة 104 للمجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية المنعقد بمدينة الأقصر، للتأكيد على تحسن الإجراءات الأمنية بالمطار، للضغط على الحكومة البريطانية لإلغاء قرار حظر سفر مواطنيها لمدينة السلام.

وقال صمويل فى المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم الاثنين، على هامش فعاليات جلسة 104 للمجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية، إنه زار الأهرامات أمس بعد 20 عاما على زيارته الأولى ووجد تغيرات كثيرة حدثت بالمقصد السياحى المصرى، داعيا الجميع لزيارة مصر.

وأضاف، أن المشاركين الدوليين فى فعاليات المجلس التنفيذى والبالغ عددهم 170 مشاركا من 40 دولة، و14 وزير سياحة، سيكونون سفراء مصر بالخارج حين عودتهم لبلادهم، والتحدث عن الأمن والأمان الذى يتمتع به المقصد السياحى المصرى، سيكون له دور فى استعادة الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وأكد صمويل، أن الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات المهمة لتأمين المطارات، وأدعو الحكومات التى فرضت حظر سفر على مصر برفع ذلك الحظر.