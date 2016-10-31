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ارتفاع حصيلة قتلى كمين نصبته قوات الأسد لمسلحين بريف درعا إلى 50 مسلحًا

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ارتفاع حصيلة قتلى كمين نصبته قوات الأسد لمسلحين بريف درعا إلى 50 مسلحًا ارتفاع حصيلة قتلى كمين نصبته قوات الأسد لمسلحين بريف درعا إلى 50 مسلحًا

الجيش السوري_أرشيفية

ارتفعت حصيلة قتلى كمين نصبنه قوات النظام السوري لمسلحين على محور الكتيبة المهجورة شرق “إبطع” بريف درعا الشمالي إلى 50 قتيلا.

وقالت مصادر سورية لقناة (روسيا اليوم) ، اليوم الاثنين، إن “قوات الأسد تمكنت من التصدي للهجوم وإحباطه بالكامل وقتلت ما يزيد عن 50 مسلحا بينهم قيادات”.

وأشارت المصادر إلى أن وحدات من الجيش السوري نفذت عمليات مكثفة أيضا ضد تجمعات لمسلحي جبهة “فتح الشام” (النصرة سابقا) في معمل البلوك ومحيط البيت الأزرق شرق بلدتي داعل وصيدا بريف درعا الشرقي.

وأضافت أنه تم إسقاط 4 طائرات “مسيرة”، مزودة بعبوات ناسفة وكاميرات، وتدمير عدد من العربات المدرعة والسيارات التابعة للمجموعات المسلحة.

يشار إلى أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد – في وقت سابق في حصيلة أولية – بمقتل 34 مسلحا من مقاتلي المعارضة إثر استهدافهم من قبل القوات النظامية شرقي بلدة “إبطع” بريف درعا.

أ ش أ

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