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«الحكومة»: دعم الصناعة بـ 6 مليارات جنيه..وسعر الصرف سيكون تأثيره إيجابى

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«الحكومة»: دعم الصناعة بـ 6 مليارات جنيه..وسعر الصرف سيكون تأثيره إيجابى «الحكومة»: دعم الصناعة بـ 6 مليارات جنيه..وسعر الصرف سيكون تأثيره إيجابى

المهندس شريف إسماعيل_أرشيفية

 

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتم دعم الصناعة بـ6 مليارات جنيه، وسعر الصرف سيكون له تأثير إيجابى فى دعم الصناعة، وهناك إجراءات من جانب البنك المركزى ستتخذ فيما يتعلق بسعر الصرف.

وأضاف إسماعيل، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، أن هناك إجراءات مهمة لدعم الاستثمار، وسيتم تعديل قانون الاستثمار، والأهم من قانون الإفلاس هو الحماية المدنية للمصانع لأن هذه شكوى عامة من أصحاب المصانع، موضحًا أنه جار العمل على حل مشاكل المصانع المغلقة، حيث هناك حوالى 1000 مصنع.

وتابع إسماعيل قائلًا،”بالنسبة للمشروعات، كانت قد عرضتها على مجلس النواب أثناء عرض برنامجها، ووزعنا على النواب ملفًا كاملًا عن المشروعات، وانتهينا من حوالى 728 مشروعًا حتى الآن”.

 

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