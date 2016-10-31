«إسماعيل»: ارتفاع القوى الشرائية سبب زيادة الاستيراد وانخفاض الاحتياطى الأجنبى

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إن الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات بمعاونة البرلمان لمواجهة الأزمة الاقتصادية، منها القيمة المضافة والخدمة المدنية وإجراءات الكهرباء.

وأوضح إسماعيل، خلال حديثه أمام البرلمان: “لدينا برنامجا للإصلاح الاقتصادى تم عرضه فى برنامج الحكومة وحددنا الفترة التى نحتاجها بعامين تنتهى فى منتصف 2018″.

وأضاف، “عرضنا ضمن البرنامج مجموعة من المشروعات عددها 3006 مشروعات باستثمارات 151 مليار جنيه”، لافتًا إلى أن القوة الشرائية زادت خلال الفترة الماضية مما أدى لحدوث تضخم وزيادة الاستيراد خلال آخر5 سنوات، الأمر الذى تسبب فى تآكل الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى من 34 مليار الى 15 مليار جنيه.