شفاينشتايغر يعود إلى تدريبات مانشستر

عاد لاعب الوسط الألماني باستيان شفاينشتايغر، الاثنين، إلى تدريبات الفريق الأول لمانشستر يونايتد، حسب ما أورده الموقع الرسمي للنادي على الإنترنيت.

وكان شفاينشتايغر قد غاب عن التدريبات منذ مطلع الموسم الحالي بقرار من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي لم يضع قائد المانشافت السابق في خططه وطلب منه إجراء التدريبات مع الفريق الرديف.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة فنربغشه التركي في الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي، الخميس المقبل.

يشار إلى أن شفاينشتايغر انضم إلى صفوف الشياطين الحمر مطلع موسم 2015-2016 بطلب من المدرب الهولندي السابق لويس فان غال، وكان لاعبا أساسيا في تشكيلته، قبل أن يصاب في مارس الماضي ويغيب حتى نهاية الموسم.