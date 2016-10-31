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موراي يقترب من “القمة”

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موراي يقترب من “القمة” موراي يقترب من “القمة”

أظهر تصنيف اللاعبين المحترفين الصادر الاثنين، أن البريطاني أندي موراي قلص الفارق مع الصربي نوفاك جوكوفيتش الذي يتصدر التنصيف العالمي.

وأحرز موراي الأحد لقب بطولة فيينا، كما أحرز أيضا دورتي بكين وشنغهاي في وقت سابق هذا الشهر.

وإذا نجح موراي في بطولة باريس بيرسي التي تنظم خلال الأسبوع الحالي، وفشل جوكوفيتش في بلوغ النهائي، فإن اللاعب البريطاني سيتصدر الترتيب، وفق وكالة “فرانس برس”.

ويملك جوكوفيتش 12900 نقطة في المرتبة الأولى، في حين يملك موراي 10985 نقطة، فيما لا يتجاوز نصيب الثالث فافرينكا 5000 نقطة.

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