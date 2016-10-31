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التحالف الدولى ينفذ 16 ضربة جوية ضد تنظيم داعش فى سوريا والعراق

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التحالف الدولى ينفذ 16 ضربة جوية ضد تنظيم داعش فى سوريا والعراق التحالف الدولى ينفذ 16 ضربة جوية ضد تنظيم داعش فى سوريا والعراق

طائرات التحالف – أرشيفية

أعلنت قوة المهام المشتركة، اليوم الاثنين، أن قوات التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية نفذت 16 ضربة جوية ضد تنظيم داعش فى سوريا والعراق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) عن القوة قولها على صفتحتها بالفيسبوك: “نفذت قوات التحالف 7 ضربات فى سوریا مستعملة طائرات مھاجمة وطائرات مقاتلة وطائرات مسیرة عن بعد”.

وأضاف البيان أن الغارات فى سوريا نفذتها بالقرب من البوكمال و الشدادى ودیر الزور، تمكنت خلالها الطائرات من تدمير وحدات تكتيكية مواقع قتالية وطريق إمداد للتنظيم.

وأشار البيان إلى أن التحالف نفذ بالتنسیق مع العراقیة، 9 ضربات فى العراق مستعملة طائرات مھاجمة وطائرات مقاتلة وطائرات قاذفة للقنابل وصاروخ مدفعیة وطائرات مسیرة عن بعد ضد أھداف لداعش.

وأوضح أن الغارات كانت بالقرب من مدن “بیجى وكسك والموصل وراوه وسلطان عبدﷲ وتلعفر”، تمكنت خلالها الطائرات من تدمير وحدات تكتيكية ومواقع قتالية ومدافع هاون وأنفاق وعجلات مفخخة ومصنع لتفخيخ العجلات.

أ ش أ

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