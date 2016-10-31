وزير الزراعة يقرر تعيين محمد سعد مديرًا لـ«الأمصال واللقاحات» خلفًا لسيد زيدان

أصدر الكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الإثنين، قرارًا بتكليف الدكتور محمد أحمد سعد، رئيس بحوث بالمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية بالعمل مديرًا لمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية وذلك خلفًا للدكتور سيد زيدان.

وقال الوزير إن تلك التغييرات تأتي ضمن خطة إعادة الهيكلة لتحسين الأداء والنهوض بالعملية البحثية، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية وخدمة المزارعين.

حصل الدكتور محمد سعد حصل علي درجة رئيس بحوث فى عام 2012، وذلك بعد أن تم تعينه في معهد بحوث الامصال و اللقاحات عام 1993 ، ثم انتقل الي المعمل المركزي للرقابه علي المستحضرات الحيويه البيطرية عام 2000.

و شغل العديد من المناصب بالمعمل، فأصبح رئيسًا لقسم بنك العترات، ورئيسًا لقسم معايرة اللقاحات الفيروسية للحيوانات الكبيرة و الحيوانات المنزلية ، ثم مدير الأمان الحيوي، حتي تاريخ تعينه مديرا للمعهد.

شارك “سعد” في العديد من المؤتمرات الدولية و المحلية وأشرف علي عدة رسائل علمية، و لديه أبحاث كثيرة أهمها الأبحاث المتعلقة بفيروس الحمي القلاعية، كما أنه عضو بالعديد من الجمعيات العلمية مثل الجمعية المصرية للفيروسات، والجمعية المصرية لأمراض الدواجن، والجمعية المصرية للطب البيطري، والجمعية الأمريكية للميكروبيولوجي، والجمعية المصرية للأمان الحيوي، بالإضافة إلى الجمعية الأمريكية للأمان الحيوي، و عضوية لجنة تقييم اللقاحات البيطرية.