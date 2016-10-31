عودة طاقم دولي من محطة الفضاء إلى الأرض

عاد ثلاثة رواد فضاء، إلى الأرض قادمين من محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية سويوز، تاركين وراءهم ثلاثة من زملائهم كانوا قد وصلوا إلى المحطة الأسبوع الماضي فقط.

وقال تلفزيون إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) إن قائد المحطة أناتولي إيفانشين وهو من وكالة الفضاء الروسية (روس كوزموس) وكيت روبنز من وكالة ناسا وتاكويا أونيشي من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية ركبوا سويوز وغادروا المحطة في الساعة 00:35 بتوقيت غرينتش، الأحد.

وهبط الثلاثة في قازاخستان في الساعة 03:58 بتوقيت غرينتش في ختام مهمة استمرت أربعة أشهر تضمنت أول استخدام لجهاز لتسلسل الحمض النووي في الفضاء وتجهيز مكان لتوقف سيارات الأجرة الفضائية التجارية القادمة.

وسلم إيفانشين قيادة محطة الفضاء لشين كيمبرو، رائد الفضاء الأميركي، الذي وصل حديثا إليها .

وكان كيمبرو ورائدا الفضاء الروسيان سيرجي ريجيكوف وأندريهبو ريسنكو قد وصلوا إلى المحطة في 21 أكتوبر.