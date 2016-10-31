أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

عودة طاقم دولي من محطة الفضاء إلى الأرض

Google+ Print
عودة طاقم دولي من محطة الفضاء إلى الأرض عودة طاقم دولي من محطة الفضاء إلى الأرض

عاد ثلاثة رواد فضاء، إلى الأرض قادمين من محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية سويوز، تاركين وراءهم ثلاثة من زملائهم كانوا قد وصلوا إلى المحطة الأسبوع الماضي فقط.

وقال تلفزيون إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) إن قائد المحطة أناتولي إيفانشين وهو من وكالة الفضاء الروسية (روس كوزموس) وكيت روبنز من وكالة ناسا وتاكويا أونيشي من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية ركبوا سويوز وغادروا المحطة في الساعة 00:35 بتوقيت غرينتش، الأحد.

وهبط الثلاثة في قازاخستان في الساعة 03:58 بتوقيت غرينتش في ختام مهمة استمرت أربعة أشهر تضمنت أول استخدام لجهاز لتسلسل الحمض النووي في الفضاء وتجهيز مكان لتوقف سيارات الأجرة الفضائية التجارية القادمة.

وسلم إيفانشين قيادة محطة الفضاء لشين كيمبرو، رائد الفضاء الأميركي، الذي وصل حديثا إليها .

وكان كيمبرو ورائدا الفضاء الروسيان سيرجي ريجيكوف وأندريهبو ريسنكو قد وصلوا إلى المحطة في 21 أكتوبر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا