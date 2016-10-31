الرى تعلن امتلاء بحيرات تخزين مياه السيول بالبحر الأحمر

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، عن امتلاء السدود المقامة فى أودية جبال البحر الأحمر عن آخرها بمياه الأمطار التى سقطت يومى الخميس والجمعة الماضيين، والتى أنقذت مدينة وميناء سفاجا على البحر الأحمر من دمار وخسائر كبيرة.

وأعلنت وزارة الرى، عن امتلاء خمس سدود بالمياه وفاض بعضها عن آخره بالمياه، حيث امتلأ سد وادى “أبو ماية” البالغ ارتفاعه 5 أمتار وطوله 100 متر بـ120 ألف متر مكعب مياه، ويوفر السد الحماية لطريق سفاجا قنا ويقع غرب مدينة سفاجا مباشرة.

وأضافت الوزارة فى بيان صحفى اليوم، أن سد وادى سفاجا جنوب المدينة، خزن 210 الف متر مكعب مياه فى البحيرة المرفقة به، وحمت المدينة فضلاً عن طريق سفاجا والقصير وقرية أم الحويطات، ويبلغ ارتفاعه 5 أمتار وطوله 150 متر، كما وحمى سد وادى جاسوس جنوب سفاجا بحماية طريق سفاجا القصير وبعض المنشآت السياحية وقام بتخزين 190 ألف متر مياه تشكل كتلة من الوزن تبلغ 210 ألف طن.

وحجز سد وادى البارود الأبيض، رقم 2 بغرب مدينة سفاجا، كمية من المياه بلغت 175 ألف متر مكعب، حمت طريق سفاجا قنا ومدينة ميناء سفاجا على البحر الأحمر، ولم يتاثر السد بالسيول رغم احتجاز كل كميات المياه بواسطة السد الكبير.

وقام سد وادي البارود الأبيض الخرساني، رقم 1، ويقع غرب سفاجا، وطوله 110 متر وارتفاعه 10 متر بحماية طريق سفاجا قنا ومدينة سفاجا وبلغت سعته التخزينية مليون و200 ألف متر مياه.

ةالجدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، قد أصدر قرارا بتغير مسمى سد وادى البارود الأبيض رقم 1، إلى أسمسد الشهيدان المهندسان عادل حسانين وأشرف جويدة، تخليداً لذكرى الشهيدين، واللذان استشهدا على بعد أمتار من السد أثناء تنفيذ العملية، بعد أن اطلق عليهما المقاول الرصاص بسبب رفضهما التهاون في المواصفات الفنية وإصرارهما على ضرورة قيام المقاول بتنفيذ العملية حسب المواصفات المتفق عليها مع أجهزة الوزارة.