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ميناء دمياط يستقبل 7 سفن للحاويات والبضائع العامة

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ميناء دمياط يستقبل 7 سفن للحاويات والبضائع العامة ميناء دمياط يستقبل 7 سفن للحاويات والبضائع العامة

ميناء دمياط

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن منها سفينتي حاويات و5 سفن بضائع عامة فيما غادرته 5 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة.

وأوضح المركز – في بيان له – أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 21 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأشار البيان إلى أن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص وصل إلى 108 آلاف طن، بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال بالميناء 62 ألفًا و 803 أطنان قمح .

ولفت البيان إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 16 ألفًا و 250 طن يوريا و 1842 طن فوسفات و 2700 طن ملح.

أ ش أ

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