الوفد يكرم شبابه المشارك فى المؤتمر الوطني بشرم الشيخ ويشيد بنتائج الجلسات

أكد طارق تهامي سكرتير مساعد حزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للشباب فى بيان له أن الحزب عقد اجتماعا مع شباب الوفد بمختلف المحافظات بحضور الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد لمناقشة توصيات المؤتمر الوطني للشباب الذي شارك فيه شباب الوفد ، وتقييم مشاركة الشباب ومتابعة الملفات المقدمة من شباب الوفد في فعاليات المؤتمر والذي عقد بشرم الشيخ الثلاثاء الماضي ولمدة ثلاثة أيام.

واكد طارق تهامي ان رئيس الوفد أشاد بدور شباب الوفد الذين شاركوا بالمؤتمر ورؤياهم التي قدموها خلال جلسات المؤتمر ، وتمكنوا باقتدار من تمثيل الوفد بشكل مشرف يعبر عن خبرة وتاريخ الحزب في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وتابع رئيس اللجنة النوعية للشباب انه من المقرر ان يعقد رئيس الوفد اجتماعا هاما الجمعة القادمة مع رئيس وسكرتير عام لجان شباب الوفد بالمحافظات لوضع خريطة عمل لقطاع الشباب ، ولتكريم شباب الوفد المشاركين في المؤتمر الوطني للشباب علي ما بذلوه من جهد ومشاركة فاعلة أشاد بها الجميع.