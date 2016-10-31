«الحكومة»: لم نتوقع تعرض رأس غارب للسيول لأنها لم تشهده منذ 50 عامًا

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إن مصر ودول كثيرة تتعرض لظاهرة التغير المناخى، وكل 50 عامًا يحدث تغيرًا مناخيًا كبيرًا مثل الذى نواجهه هذه الأيام.

وأضاف إسماعيل، خلال حديثه اليوم أمام البرلمان، أن رأس غارب لم يحدث فيها سيول منذ 50 عامًا، وأن الحكومة أخذت إجراءات فى البحر الاحمر وسفاجا ومرسى علم، ببناء 160 سدًا فى سيناء والبحر الأحمر فى الفترة الماضية، لافتً

وأشار إسماعيل، إلى أن رأس غارب لم تكن ضمن الاولويات بالنسبة للحكومة، لأنها لم تتعرض من قبل لمثل ما حدث، وتابع، ” رصدنا 2و2 مليار جنيه لاستكمال المشروعات، وسنعطى أولوية للمناطق التى تعرضت للسيول، سواء فى وادى النيل أو البحر الأحمر”.