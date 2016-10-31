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أمير الكويت يهنئ العماد ميشال عون لانتخابه رئيسا للبنان

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أمير الكويت يهنئ العماد ميشال عون لانتخابه رئيسا للبنان أمير الكويت يهنئ العماد ميشال عون لانتخابه رئيسا للبنان

أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح _ أرشيفية

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه من قبل مجلس النواب اللبناني، وأدائه اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية اللبنانية، مشيدا بالعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين والتأكيد على التطلع الدائم والمشترك لتطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة البلدين .. متمنيا للرئيس اللبناني موفور الصحة والعافية وكل التوفيق والسداد.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس اللبناني ضمنها خالص تهانيه بمناسبة انتخابه من قبل مجلس النواب اللبناني وأدائه اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية اللبنانية متمنيا له موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد.

وفي ذات السياق، بعث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح ببرقية تهنئة مماثلة.

أ ش أ

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