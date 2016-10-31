بعثة منتخب الكاراتيه تصل القاهرة بعد الفوز بـ 5 ميداليات ببطولة العالم بالنمسا

وصلت مطار القاهره الدولي، بعثة المنتخب الوطني للكاراتيه، قادمة من النمسا بعد انتهاء مشاركتها في بطولة العالم، ونجاح المتخب في حصد ٥ ميداليات.

ووصل المنتخب على الطائرة المصرية القادمة من فينا ، وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصولهم.

وقال الدكتور أيمن عبد الحميد رئيس بعثة المنتخب الوطني للكاراتيه ورئيس الاتحاد، إن لاعبي المنتخب استطاعوا خوض بطولة من أقوى البطولات التي خاضها المنتخب، والتي أُقيمت في النمسا، مشيرًا إلى أنه على الرغم من الظروف الصعبة وحصول المنتخب على 5 ميداليات، إلا أن لاعبي المنتخب نجحوا في السبق والصدارة.

وأشار رئيس البعثة إلى أن البطلة جيانا فاروق سطرت اسمها في بطولة العالم للكاراتية، من خلال الفوز بـ٦ ميداليات ذهبية حتي الآن، موضحًا أن ذلك يمثل رقم قياسي لم يستطع أي لاعب الفوز به في العالم.

وأوضح عبد الحميد أنه من المقرر أقامة حفله لتكريم اللاعبين على مجهوداتهم في البطولة.

وحصد المنتخب علي ٥ ميداليات “ذهبية وفضيتين وبرونزيتين”، حيث حقق الميداليات كل من اللاعبة جيانا فاروق الميدالية الذهبية، عمر عبد الرحمن الفضية، سارة عاصم الفضية، رضوى سيد البرونزية، منتخب الكاتا سيدات البرونزية.