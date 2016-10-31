الديمقراطيون بـ”الشيوخ الأمريكي” يطالبون بكشف علاقات «ترامب» مع روسيا

طالب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، هاري ريد ، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي ، أن يكشف على الملأ عن علاقات مرشح الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب مع السلطات الروسية ، التي يعتبرها “ريد” مثبتة .

وقال ريد – في رسالة إلى كومي أوردتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الاثنين - “خلال التعامل معكم ومع آخرين من كبار المسؤولين في الهيئات الأمنية، الذين يعملون في مجال الأمن القومي، أصبح من الواضح، أنكم تملكون معلومات خطيرة حول العلاقات الوثيقة والتنسيق بين دونالد ترامب وكبار مستشاريه والسلطات الروسية مع المصالح الأجنبية، التي تعادي علنا الولايات المتحدة، والمجتمع لديه الحق في معرفة هذه المعلومات”.

وأضاف ريد “لقد كتبت لكم قبل بضعة أشهر، داعيا لنشر هذه المعلومات، وليست هناك خطورة على المصالح الأمريكية في حال الكشف عنها، وحتى الآن تواصلون مقاومة الدعوة لإطلاع الجمهور على هذه المعلومات شديدة الأهمية”.

أ ش أ