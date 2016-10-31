أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الديمقراطيون بـ”الشيوخ الأمريكي” يطالبون بكشف علاقات «ترامب» مع روسيا

Google+ Print
الديمقراطيون بـ”الشيوخ الأمريكي” يطالبون بكشف علاقات «ترامب» مع روسيا الديمقراطيون بـ”الشيوخ الأمريكي” يطالبون بكشف علاقات «ترامب» مع روسيا

دونالد

طالب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، هاري ريد ، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي ، أن يكشف على الملأ عن علاقات مرشح الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب مع السلطات الروسية ، التي يعتبرها “ريد” مثبتة .

وقال ريد – في رسالة إلى كومي أوردتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الاثنين  - “خلال التعامل معكم ومع آخرين من كبار المسؤولين في الهيئات الأمنية، الذين يعملون في مجال الأمن القومي، أصبح من الواضح، أنكم تملكون معلومات خطيرة حول العلاقات الوثيقة والتنسيق بين دونالد ترامب وكبار مستشاريه والسلطات الروسية مع المصالح الأجنبية، التي تعادي علنا الولايات المتحدة، والمجتمع لديه الحق في معرفة هذه المعلومات”.

وأضاف ريد “لقد كتبت لكم قبل بضعة أشهر، داعيا لنشر هذه المعلومات، وليست هناك خطورة على المصالح الأمريكية في حال الكشف عنها، وحتى الآن تواصلون مقاومة الدعوة لإطلاع الجمهور على هذه المعلومات شديدة الأهمية”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي