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تركيا تبدأ فى إصدار جوازات سفر «بيومترية» .. غدًا

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تركيا تبدأ فى إصدار جوازات سفر «بيومترية» .. غدًا تركيا تبدأ فى إصدار جوازات سفر «بيومترية» .. غدًا

جواز سفر تركي – أرشيفية

قالت صحيفة “ديلي صباح” التركية، اليوم الاثنين، إن حاملي جواز السفر التركي سيبدأون غدًا الثلاثاء في إصدار جوازات سفر بيومترية، والتي كانت إحدى الشروط للحصول على إعفاء الأتراك من تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي.

وأفادت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، بأن العملية تتبع قانونًا تم تشريعه مؤخرًا، والذي بموجبه باتت هيئة الأحوال المدنية هي المسؤولة عن إصدار جوازات السفر بدلًا من وزارة الداخلية.

وأضافت الصحيفة أن المديرية العامة للأحوال المدنية والجنسية، لن تكون مسؤولة فقط عن إصدار جوازات السفر، ولكن أيضًا رخص القيادة.

وأوضحت الصحيفة أن جوازات السفر الحالية فى تركيا لم تكن متوافقة مع لوائح الاتحاد الأوروبي، لأنها لم تكن تحتوي على بيانات القياسات الحيوية “البيومترية” الخاصة بصاحب الجواز.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجوازات الجديدة سيكون فيها رقاقات تحتوي على البيانات البيومترية “البصمات”، إضافة إلى اسم حامل الجواز الأول والأخير، ومكان وتاريخ ميلاده، وجنسيته، وجنسه، ورقم الجواز.

أ ش أ

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