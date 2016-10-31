فرنسا تعلن رسميًا انتهاء مهمة «سانجاريس» فى إفريقيا الوسطى

أعلن وزير الدفاع الفرنسى جون ايف لودريان، اليوم الاثنين، انتهاء العملية العسكرية الفرنسية “سانجاريس” فى جمهورية أفريقيا الوسطى.

وقال لودريان فى تصريح اليوم الاثنين، خلال احتفالية إغلاق معسكر بمدينة بانجى عاصمة أفريقيا الوسطى: “لقد تم طوى صفحة سانجاريس بأفريقيا الوسطى..سانجاريس نفذت مهمتها”.

وكان وزير الدفاع الفرنسى قد وصل مساء الأحد، إلى بانجى لإعلان انتهاء عملية “سانجاريس” التى أطلقتها فرنسا قبل عامين لإعادة الأمن إلى أفريقيا الوسطى.

يشار إلى أن مهمة “سانجاريس” تصدت للمجازر فى جمهورية أفريقيا الوسطى بدون أن تتمكن من القضاء على العصابات المسلحة التى تخيف السكان.

ومن المقرر أن تبقى باريس على حوالى 350 عسكريا فرنسيا مزودين بطائرات مراقبة من دون طيار فى هذا البلد، بينهم حوالى 100 فى إطار قوة الأمم المتحدة.

أ ش أ