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إمرأة صينية تشتري منزلا مقابل 20 هاتف آي فون

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إمرأة صينية تشتري منزلا مقابل 20 هاتف آي فون إمرأة صينية تشتري منزلا مقابل 20 هاتف آي فون

نجحت امرأة صينية في شراء منزل أحلامها بخطة تمويل استثنائية، تمثلت بإقناع أصدقائها بإهدائها 20 هاتف آي فون، ومن ثم بيعها بمبلغ 14 ألف جنيه استرليني (18 ألف دولار).

وقامت المرأة، التي تدعى زياو لي، وهي من مقاطعة شنجين ببيع الهواتف عن طريق موقع إلكتروني في الصين، ونشرت العديد من المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي قصتها المثيرة التي أصبحت حديث المدينة بين ليلة وضحاها.

وقالت: “إن والديها يتقدمان في السن ويبدو أنها كانت تحت ضغوط كبيرة لشراء منزل للأسرة وعلى أية حال ما فعلته صديقتي لا يمكن تصديقه”.

وحسب صحيفة “مترو” البريطانية، باعت زياو لي، الهواتف بسعر 700 جنيه للهاتف الواحد، كما انتشرت قصتها بشكل كبير على شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها تلقت أكثر من 20 مليون تعليق تحت عنوان: “20 هاتفا لمنزل في الريف”.

وأضافت، بأنه لم يتسن حتى الآن معرفة رأي الأصدقاء الذين أهدوا لي الهواتف.

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