الرئيس الإيرانى: انتخاب ميشال عون رئيسا للبنان انتصار للشعب والمقاومة

أعلن المساعد السياسى لمكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية أن الرئيس الإيرانى حسن روحانى، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبنانى الجديد العماد ميشال عون هنأه فيه بانتخابه وانتصار الشعب اللبنانى.

وقال المساعد السياسي لمكتب الرئيس الإيرانى، حميد أبوطالبى، فى تغريدة عبر صفحته على "تويتر" عن الاتصال الهاتفى بين حسن روحاني والرئيس اللبناني الجديد العماد ميشال عون قائلا، :"الرئيس روحانى هنأ الرئيس اللبنانى الجديد العماد ميشال عون قبل قليل عبر اتصال هاتفي بانتخابه وانتصار الشعب اللبناني والتعايش السلمي بين القوميات والطوائف وانتصار المقاومة".