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رئيس الحكومة: لم نتوقع تعرض رأس غارب للسيول لأنها لم تشهده منذ 50 عاما

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رئيس الحكومة: لم نتوقع تعرض رأس غارب للسيول لأنها لم تشهده منذ 50 عاما رئيس الحكومة: لم نتوقع تعرض رأس غارب للسيول لأنها لم تشهده منذ 50 عاما

> نور على

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إن ودول كثيرة تتعرض لظاهرة التغير المناخى، وكل 50 عاما  يحدث تغيرا مناخيا كبيرا مثل الذى نواجهه  هذه الأيام.

 

وأضاف خلال حديثه اليوم أمام البرلمان، أن رأس غارب لم يحدث فيها سيول منذ 50 عاما، وأن أخذت إجراءات فى البحر الاحمر وسفاجا ومرسى علم  ببناء 160 سدا فى سيناء والبحر الأحمر فى الفترة الماضية، لافتا إلى أن رأس غارب لم تكن ضمن الاولويات بالنسبة للحكومة، لأنها لم تتعرض من قبل لمثل ما حدث .

وتابع: " رصدنا 2و2  مليار جنيه لاستكمال المشروعات،  وسنعطى أولوية للمناطق التى تعرضت للسيول، سواء فى وادى النيل أو البحر الأحمر. 


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مصر 365

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