المصري يكتسح طنطا برباعية في الدوري العام

حقق فريق المصري فوزًا عريضًا، اليوم الاثنين، على نظيره طنطا بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التى اقيمت بينهما على استاد برج العرب ضمن مواجهات الجولة السابعة لمسابقة الدورى العام.

تقدم كابوريا للمصري فى الدقيقة الأولى، وأضاف محمد ماجد أونش الهدف الثاني فى الدقيقة العاشرة، ثم أضاف شكرى الهدف الثالث فى الدقيقة 27 من أحداث اللقاء، واختتم أونش أهداف اللقاء فى الدقيقة 58.

وبتلك النتيجة، رفع المصري البورسعيدي رصيده للنقطة 12 ليحتل المركز السابع ، فى حين تجمد رصيد فريق طنطا عند النقطة الرابعة ليحتل المركز الـ15 .