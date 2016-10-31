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رئيس الوزراء: الحكومة تدرس تطبيق الضريبة التصاعدية

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رئيس الوزراء: الحكومة تدرس تطبيق الضريبة التصاعدية رئيس الوزراء: الحكومة تدرس تطبيق الضريبة التصاعدية

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن تعمل حاليًا على دراسة تطبيق الضريبة التصاعدية بعد مطالبات عديدة من أعضاء مجلس النواب، قائلًا “ونأمل أن نصل إلى نتيجة قابلة للتطبيق”.

كما توجه إسماعيل، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب بالشكر لنواب البرلمان لموافقتهم على مشروع قانون التصالح فى المنازعات الضريبية، لافتًا إلى أنه سيكون دفعة قوية لإنهاء الكثير من المنازعات الضريبية.

وأضاف إسماعيل، أن منظومة الجمارك أيضا جزء هام من الإصلاح، مشيرًا إلى أن هناك أجهزة حديثة ستأتى هذا العام، قائلًا “تلك الأجهزة مطلوبة منذ سنوات طويلة مثل مشروعات الصرف الصحى المتوقفة تمامًا”.

 

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