«الحكومة»: قانونا الاستثمار و الإفلاس أمام البرلمان نهاية نوفمبر

قال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إن الحكومة تعمل حاليًاً على الانتهاء من مشروعى قانونى الاستثمار والإفلاس، وسيتم إرسالهما إلى البرلمان بنهاية شهر نوفمبر.

وأضاف إسماعيل، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، أن الحكومة تعمل على 4 محاور من أجل الإصلاح، في مقدمتها إصلاح المالية العامة في ضوء المؤشرات العامة سواء عجز الموازنة أو معدلات النمو أو الدين العام، وذلك من خلال زيادة موارد الدولة والحد من الانفاق الإدارى غير المطلوب فى هذه المرحلة.

وأشار إسماعيل، إلى أنه من ضمن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة برنامج الإصلاح الاجتماعى التوسع فى البرامج القائمة مثل الإسكان الاجتماعي وتكافل وكرامة، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، وتقوم بتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، قائلًا: “الحكومة ملتزمة بذلك ومستمرة في هذا الأمر”.