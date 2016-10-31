السفارة المصرية بالنرويج تنظم زيارة عمل لـ «مميش» للتعريف بقناة السويس

قامت سفارة مصر فى النرويج بتنظيم زيارة عمل للفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، خلال الفترة من 26 : 29 أكتوبر الجارى، ولاقت الزيارة حفاوة وترحابًا من الجانب النرويجى، وإشادة بالإنجاز التاريخى الذى تحقق بحفر قناة السويس الجديدة فى فترة زمنية محدودة.

وصرحت ماهى عبد اللطيف سفيرة مصر فى أوسلو، أن الزيارة تضمنت لقاءات متعددة مع مسئولى شركات الشحن ومؤسسة مالكى السفن النرويجية، والتى تضم 140 شركة من كبريات الشركات النرويجية العاملة فى هذا المجال، كما قام الفريق مميش بإلقاء محاضرة تعريفية حول مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروع محور تنمية القناة وسبل تعزيز دور القناة فى خدمة التجارة الدولية والاقتصاد المصرى، اتصالاً بالسياسات التسويقية الجديدة التى من شأنها زيادة إيرادات النقد الأجنبي.

وقد أعرب ممثلو الشركات النرويجية عن رغبتهم فى الاستفادة من المناخ الاقتصادى بإتمام زيارات إلى منطقة قناة السويس، للتعرف عن كثب عما تتيحه من فرص كفيلة بدفع العلاقات الاستثمارية بين البلدين.

وأضافت عبد اللطيف، أن الزيارة تضمنت أيضا لقاءًا تليفزيونيًا للفريق مهاب مميش، مع قناة NRK، والتى تعد أكبر القنوات التليفزيونية بالنرويج ،والتى تحظى بالمتابعة، وكذلك لقاءات صحفية مع أهم صحيفتين اقتصاديتين، فضلاً عن ترتيب عشاء عمل ضم السفراء العرب والأجانب، إلى جانب شخصيات سياسية وعسكرية نرويجية من بينها قائد القوات البحرية النرويجية، ونواب وزراء الخارجية، والتجارة والصناعة، وعدد من شركات السفن والشحن والمزارع السمكية.