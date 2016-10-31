«إسماعيل»: الاستقرار أهم شئ..شوفوا سوريا وليبيا والعراق

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تقدر الظروف التى تمر بها مصر والمواطنين، موجهًا الشكر للنواب، قائلاً: “أشكركم على كل ما قيل عن الحكومة، وأنتم تعرفوا ظروف المواطن أكثر منا، لأنكم أكثر احتكاكًا معه منا، لكن للأسف موقفنا يأتى بعد فترة زمنية طويلة دون إصلاح أو مواجهة دون اتخاذ قرارات صعبة”.

ووجه إسماعيل، رسالة للنواب خلال كلمته فى الجلسة العامة المنعقدة بالبرلمان، لمناقشة البيانات العاجلة الخاصة بغلاء الأسعار، ورده على مطالبات سحب الثقة، قائلًا: “هى دى الظروف، لكن مصر النهاردة تتمتع بالاستقرار، الاستقرار أهم شئ، خلينا نشوف البلاد اللى حوالينا، نشوف سوريا وليبيا والعراق”.