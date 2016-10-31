سفير مصر ببيروت : انتخاب «عون» سيحمي الدولة من المخاطر المُحتملة

رحب سفير مصر لدى لبنان نزيه النجاري بانتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية ظهر اليوم، مؤكدًا أن هذا التطور الهام تكتمل معه مجددًا بنية المؤسسات الدستورية اللبنانية بعد عامين ونصف العام من الشغور في منصب رئيس الجمهورية.

وأكد السفير أن انتخاب الرئيس من شأنه أن يحمي لبنان من المخاطر والتداعيات المُحتملة عليه من وراء استمرار الفراغ في المنصب الرسمي الأول في هذا البلد العربي الشقيق والذي تربطه بمصر علاقات وأواصر اعتزاز تاريخية.

وعبر السفير مجددًا عما كان أبداه عقب آخر زيارة قام بها الي الرئيس عون منذ أيام، من ثقة في اعتزام الرئيس عون ومختلف القيادات والقوى اللبنانية العمل على تعزيز منطق الشراكة في حكم لبنان حرصاً على مستقبله والعيش المشترك بين ابنائه.

أ ش أ