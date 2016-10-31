أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

سفير مصر ببيروت : انتخاب «عون» سيحمي الدولة من المخاطر المُحتملة

Google+ Print
سفير مصر ببيروت : انتخاب «عون» سيحمي الدولة من المخاطر المُحتملة سفير مصر ببيروت : انتخاب «عون» سيحمي الدولة من المخاطر المُحتملة

الرئيس اللبناني ميشال عون – أرشيفية

رحب سفير لدى لبنان نزيه النجاري بانتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية ظهر اليوم، مؤكدًا أن هذا التطور الهام تكتمل معه مجددًا بنية المؤسسات الدستورية اللبنانية بعد عامين ونصف العام من الشغور في منصب رئيس الجمهورية.

وأكد السفير أن انتخاب الرئيس من شأنه أن يحمي لبنان من المخاطر والتداعيات المُحتملة عليه من وراء استمرار الفراغ في المنصب الرسمي الأول في هذا البلد العربي الشقيق والذي تربطه بمصر علاقات وأواصر اعتزاز تاريخية.

وعبر السفير مجددًا عما كان أبداه عقب آخر زيارة قام بها الي الرئيس عون منذ أيام، من ثقة في اعتزام الرئيس عون ومختلف القيادات والقوى اللبنانية العمل على تعزيز منطق الشراكة في حكم لبنان حرصاً على مستقبله والعيش المشترك بين ابنائه.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب