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تايلاند تقدم قروضا لمزارعي أرز الياسمين المتعثرين

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تايلاند تقدم قروضا لمزارعي أرز الياسمين المتعثرين تايلاند تقدم قروضا لمزارعي أرز الياسمين المتعثرين

قالت لجنة إدارة الأرز في تايلاند، الإثنين، إنها ستقدم قروضا بمليار دولار لمزارعي أرز الياسمين الذين يواجهون صعوبات جراء هبوط الأسعار بشرط أن يخزنوا الأرز لستة أشهر لإبطاء الإمدادات في السوق.

وقال وزير التجارة التايلاندي، أبيرادي تانترابورن، إن برنامج القروض وقوامه 1.02 مليار دولار سيديره بنك الزراعة والتعاونيات الزراعية المملوك للدولة، مضيفا أنه يهدف إلى كبح تخمة المعروض من أرز الياسمين في السوق واستقرار الأسعار.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي في بانكوك “إذا استطعنا دفع أرز الياسمين للصعود فإن أسعار الأنواع الأخرى من الأرز سترتفع أيضا”، مشيرا إلى أن أن ستتخذ إجراءات أخرى للمساهمة في إنعاش أسعارالأرز.

ويجري حاليا حصاد محصول الأرز في الموسم الجديد في تايلاند ثاني أكبر بلد مصدر للأرز في العالم والتي يتوقع أن يبلغ إنتاجها في 2016-2017 نحو 25 مليون طن.

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