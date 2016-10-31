خريطة مباشرة للهجمات الإلكترونية بالعالم لحظة بلحظة

مع اتساع شبكة الإنترنت وتقدم وسائل الاتصالات في كل يوم تزداد الهجمات الإلكترونية ضراوة. وللتوعية من الخطر الكبير لهذا الهجمات أنشأت شركة حماية إلكترونية خريطة تفاعلية تعرض الهجمات الإلكترونية التي يشهدها العالم لحظة بلحظة وبشكل مباشر.

وتظهر الخريطة التي طورتها شركة “Norse” للحماية الإلكترونية تمثيلا رسوميا مذهلا لجزء من الهجمات الإلكترونية التي يشهدها العالم بشكل متواصل.

وتعرض الخريطة معلومات عن مصدر الهجوم الإلكتروني وهدفه وكذلك النوع المستخدم لشن ذلك الهجوم. وتعبّر الخريطة عن تلك الهجمات بخطوط تنطلق من مصدر الهجوم إلى هدفه مع دوائر تحيط بالمصدر والوجهة.

وفي تصريحات سابقة لمجلة “نيوزويك”، قال جيف هاريل، نائب الرئيس في شركة Norse إن هذه الخريطة هي نتاج للهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها أجهزة شركته المتصلة بالإنترنت، وأضاف “نحن نتلقى الضربة الأولى لأجل أن يبقى المستخدمون في أمان.”

وقد نشرت شركة Norse أكثر من 8 ملايين جهاز استشعار للهجمات الإلكترونية في 50 دولة من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لتمثيل الخريطة رقميا.

ولكن رغم غزارة المعلومات في الخريطة، فإنها لا تمثل سوى 1 بالمائة من الهجمات الإلكترونية التي تجري في العالم كل لحظة، لأن تمثيل كل الهجمات أمر شبه مستحيل، حسب هاريل.