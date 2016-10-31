استحداث عيادة طبية لإصدار شهادات رخص القيادة بمرور السويس

قال اللواء دكتور مصطفي شحاتة، مدير أمن السويس لـ " اليوم السابع "، أنه تقرر إصدار الشهادات الطبية الخاصة باستخراج رخص القيادة من إدارة مرور السويس.

وأوضح، أنه ابتدءا من أول نوفمبر سيتم انشاء عيادة طبية بإدارة المرور بالتعاون مع مديرية الصحة ومن سيتقدم لإستخراج رخصة قيادة سيقوم بالكشف الطبي بالعيادة الطبية.

وأشار مصطفي شحاتة، أنه لن يقوم مواطن باستخراج شهادات طبية من خارج إدارة المرور ليقدمها لإستخراج الرخصة.

وأكد مصطفي شحاتة، أن العيادة الطبية ستتولي ايضاء علاج أي مواطن حال حدث له أي طارئ صحي خلال تواجده بإدارة المرور.