بالصور.. رى الوادى الجديد تبنى سواتر ترابية لحماية المساكن من السيول

انتهت إدارة الري بمركز الداخلة بالوادي الجديد من إنشاء سواتر ترابية بطول 2500 متر فى محيط المناطق السكنية بالمناطق التى تقع ضمن احداثيات مخرات السيول حيث تم انجاز 6 سواتر ترابية لتحويل مياه السيول المحتمل حدوثها بمناطق متطرفة بالداخلة وخاصة مناطق قرى غرب الموهوب التى تعرضت مند أيام لموجة من السيول الجارفة تسببت فى غرق حوالى 12 فداناً من الراضى الزراعية التابعة لمزارع استثمارية بالمنطقة وألحقت خسائر تصل إلى 8 ملايين جنيها لأصحابها .

وقال المهندس منصور إبراهيم مدير عام إدارة الرى بمركز الداخلة أنه يجرى استكمال عمل السواتر الترابية طبقا لآخر الاحداثيات الصادرة من مركز الاستشعار عن بعد والدراسات بالوزارة لتحويل مجري المياه من اتجاه الشمال الغربي والشمالي إلى الجنوب بعيدا عن أي زراعات أو تكتلات سكنية بقري وتوابع منطقة غرب الموهوب.

وأضاف منصور أن الإدارة نجحت أيضا فى حصر المياه التى تجمعت عند نقطة الكيلو 90 على طريق الداخلة الفرافرة وتحويل مسارها إلى المنحدرات الجبلية بعيدا عن الطريق والمناطق الزراعية والسكنية القريبة منها فى إطار جهود الادارة بالتعاون مع جهات الاختصاص لتفادى مخاطر وقوع سيول جديدة فى تلك المناطق .