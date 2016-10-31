أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على "الكبيرة" زعيمة شبكة دعارة وبصحبتها 4 ساقطات بالهرم

Google+ Print
القبض على "الكبيرة" زعيمة شبكة دعارة وبصحبتها 4 ساقطات بالهرم القبض على "الكبيرة" زعيمة شبكة دعارة وبصحبتها 4 ساقطات بالهرم

>كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأداب بالجيزة من القبض على "الكبيرة" لتورطها فى تكوين دعارة وتقديم الساقطات لراغبى المتعة الحرام ، مقابل مبلغ 2000 جنيه فى الساعة، وضبط بصحبتها 4 من الفتيات تمارسن الأعمال المنافية للأداب، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للعميد محمود هويدى مدير إدارة مكافحة جرائم الأداب بالجيزة تفيد تزعم قوادة تدعى "عزة.ع" وشهرتها "الكبيرة" لشبكة دعارة تتكون من عدد من الساقطات لممارسة الأعمال المنافية للأداب مع الراغبين مقابل مبالغ مالية.

وبتكثيف التحريات ومراقبة المتهمة لمدة 7 أيام، لكونها شديدة الحذر فى تحركاتها، تمكن الرائد أحمد لاشين من القبض عليها بكافيه بمنطقة الهرم، وبصحبتها راقصة ومضيفتين بملهى ليلى وكوافيرة تعمل معها.

وضبط بحوزتهن 7 هواتف محمولة تحتوى على محادثات مع راغبى المتعة تفيد اتفاقهن على ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ 2000 جنيه فى الساعة، بالإضافة إلى صور عارية.

واعترفت "الكبيرة" أنها تسهل ممارسة الدعارة للفتيات مقابل حصولها على نسبة من النقود، التى يحصلن عليها، كما اعترفت باقى المتهمات بممارسة الدعارة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل