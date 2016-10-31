القبض على "الكبيرة" زعيمة شبكة دعارة وبصحبتها 4 ساقطات بالهرم

تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأداب بالجيزة من القبض على "الكبيرة" لتورطها فى تكوين شبكة دعارة وتقديم الساقطات لراغبى المتعة الحرام ، مقابل مبلغ 2000 جنيه فى الساعة، وضبط بصحبتها 4 من الفتيات تمارسن الأعمال المنافية للأداب، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للعميد محمود هويدى مدير إدارة مكافحة جرائم الأداب بالجيزة تفيد تزعم قوادة تدعى "عزة.ع" وشهرتها "الكبيرة" لشبكة دعارة تتكون من عدد من الساقطات لممارسة الأعمال المنافية للأداب مع الراغبين مقابل مبالغ مالية.

وبتكثيف التحريات ومراقبة المتهمة لمدة 7 أيام، لكونها شديدة الحذر فى تحركاتها، تمكن الرائد أحمد لاشين من القبض عليها بكافيه بمنطقة الهرم، وبصحبتها راقصة ومضيفتين بملهى ليلى وكوافيرة تعمل معها.

وضبط بحوزتهن 7 هواتف محمولة تحتوى على محادثات مع راغبى المتعة تفيد اتفاقهن على ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ 2000 جنيه فى الساعة، بالإضافة إلى صور عارية.

واعترفت "الكبيرة" أنها تسهل ممارسة الدعارة للفتيات مقابل حصولها على نسبة من النقود، التى يحصلن عليها، كما اعترفت باقى المتهمات بممارسة الدعارة.