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ضبط سيارة ألقت كميات من "سناكس" منتهية الصلاحية بالإسماعيلية

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ضبط سيارة ألقت كميات من "سناكس" منتهية الصلاحية بالإسماعيلية ضبط سيارة ألقت كميات من "سناكس" منتهية الصلاحية بالإسماعيلية

>الإسماعيلية – جمال حراجى

فى خلال ساعات قليلة نجحت شرطة الاسماعيلية وأجهزة مباحث فى إلقاء القبض على قائد سيارة نقل قامت بإلقاء كميات من عبوات سناكس منتهية الصلاحية  تشكل خطورة على صحة متناوليها فى إحدى بؤر تجمعات القمامة بوسط منطقة أرض الجمعيات بالشيخ زايد بحى ثالث الاسماعيلية.

كانت إحدى المواطنات أبلغت المحافظ بالواقعة وعلى أثر ذلك أنتقل على الفور إلى موقع الحدث وتم رفع وإزالة جميع الكميات المضبوطة ونزول لجنة بمشاركة رجال الرقابة التموينية ومباحث التموين وتم ضبط وإحضار السيارة التى قامت بارتكاب الواقعة وتحرير المحضر اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

 

 

 


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